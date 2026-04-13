Anuncian Fiesta de San Marcos 2026

Con una combinación de tradición, fe y expresiones culturales, las Fiestas de San Marcos Evangelista 2026 se celebrarán del 17 al 25 de abril en Tuxtla Gutiérrez, con un programa que incluye peregrinaciones, misas, eventos artísticos, actividades deportivas y encuentros sociales.

El rector de la catedral metropolitana, Elí Ballinas Urbina, subrayó que se trata de una de las celebraciones más antiguas del estado, con raíces que se remontan al siglo XVI, producto de la fusión entre la cultura zoque y la evangelización impulsada por la orden dominica.

“El festejo de San Marcos ha sido parte fundamental en la construcción de la identidad de Tuxtla Gutiérrez a lo largo de más de cuatro siglos”, expresó.

Las actividades iniciarán el 17 de abril con una magna peregrinación que partirá del parque Bicentenario hacia la catedral, donde se celebrará una misa inaugural.

A partir de esa fecha, se llevará a cabo el novenario con celebraciones litúrgicas diarias, además de eventos como las tradicionales mañanitas y la coronación del santo patrono.

El programa también contempla la instalación de imágenes de la Virgen de Guadalupe en distintos puntos del centro de la ciudad, como parte de una campaña que se enmarca en la cercanía de los 500 años de las apariciones guadalupanas.

En el ámbito cultural, se anunció la participación de ballets, marimbas, orquestas, danzoneras, así como recitales, conversatorios y presentaciones de libros.

Asimismo, se integrarán expresiones tradicionales como la mayordomía zoque y la elaboración de ofrendas florales.

Por su parte, el presidente del patronato de las fiestas, Santiago Consospó, informó que también se realizarán actividades deportivas, como torneos de beisbol infantil y una función de lucha libre programada para el 24 de abril, además de encuentros con distintos sectores sociales.

Finalmente, los organizadores invitaron a la ciudadanía a sumarse a las celebraciones y participar en las distintas actividades, resaltando que varias de ellas serán de acceso gratuito y abiertas al público en general.