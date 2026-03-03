Anuncian inédito festival con chefs internacionales

Por primera vez en Tuxtla Gutiérrez, 15 chefs nacionales e internacionales competirán en un festival gastronómico de asados, evento que busca reunir a más de dos mil asistentes y que de acuerdo a los organizadores, se estima una derrama económica aproximada a los cinco millones de pesos, lo recaudado se donará al cuerpo de bomberos.

Erwin Rabasa Suárez, creador del evento, explicó que la competencia buscará incorporar productos locales, pues agregarán un contexto regional y elevarán el nivel de competencia para hacerlo más complejo.

“Nos decían los chefs competidores del norte: ‘andamos como kenianas buscando donde hay competencias para ir a ganarlas’. Entonces decidimos ponerles un candado”, señaló.

Para este evento gastronómico se espera la asistencia de 15 chefs de Argentina, Monterrey, Michoacán, Hidalgo, Ciudad de México y Tabasco, además el jurado incluirá al presidente de la Asociación de la Parrilla y Asados de Guatemala.

Las bases de la competencia establecen que los participantes deberán elaborar un menú de tres tiempos a la parrilla: entrada, plato fuerte y postre. También se calificará la sal y la mejor salsa.

Para la entrada, los competidores deberán utilizar tasajo, una proteína poco común en el norte y centro del país. El plato fuerte será una picaña, y la salsa deberá contener chile de Simojovel, característico de la región.

Fecha

El evento será el próximo 25 de abril en el bulevar Belisario Domínguez, frente al fraccionamiento Los Laureles; desde las 12 del día comenzarán algunos eventos culturales y gastronómicos, además de actividades con bomberos.

Sobre los costos, el organizador detalló que hay tres tipos de acceso, el de 250 pesos, 500 y el VIP de mil 800, cada uno tiene degustaciones diferentes.