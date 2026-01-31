Anuncian instalación de 300 cámaras del C4

Con la finalidad de mejorar la percepción de seguridad en Tapachula y reducir los índices de delincuencia, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó sobre la instalación de 300 cámaras de videovigilancia y la instalación del Centro de Control, Comando y Comunicación (C4), en la ciudad.

El titular de la dependencia, Alejandro Luch, expresó que estos equipos se sumarán a las 500 cámaras ya existentes en el C5, lo que permitirá tener una cobertura de seguridad más amplia y efectiva en la ciudad.

Señaló que la instalación de las cámaras de video vigilancia y del C4 estarán listos para el mes de abril, con los cuales se podrá responder de manera efectiva a los llamados de auxilio de la población y seguir mejorando la percepción de seguridad.

“Estamos trabajando para que la gente se sienta segura en las calles, y la instalación de estas cámaras es un paso importante en esa dirección, la instalación de las cámaras incluye la creación de un centro de control y comando en la Secretaría de Seguridad, que permitirá monitorear las cámaras y responder de manera efectiva a cualquier incidente”, abundó.

Indicó que, además, se rehabilitarán 35 postes de vigilancia que no estaban funcionando, ya que en esas condiciones los dejó la administración pasada y se instalarán 15 postes más para llegar a un 60 por ciento la vigilancia de las calles en Tapachula.

Detalló que la instalación de las cámaras de videovigilancia es parte de la estrategia de seguridad que incluye también la creación de comités de seguridad en las colonias y la realización de pláticas de concientización en las escuelas y comunidades.

“Queremos que la gente se sienta segura y que sepa que estamos trabajando para protegerla, la ciudad de Tapachula había sido considerada una de las ciudades más inseguras del país, pero con la implementación de esta y otras medidas, se espera mejorar la percepción de seguridad y reducir los índices de delincuencia”, finalizó.