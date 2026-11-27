A fin de impulsar el desarrollo y el bienestar, pero sobre todo, la justicia social de las familias tuxtlecas, el presidente Angel Torres anunció una inversión de alrededor de mil millones de pesos para Calles Felices en barrios, ejidos, colonias y fraccionamientos de la capital.

Recurso

Con esta inversión, dijo, seguiremos reactivando la economía, toda vez que habrá circulante en beneficio del constructor, albañiles, peones, proveedores de materiales de la construcción, refaccionarias, gasolineras, incluso en beneficio de las señoras que venden pozol y empanaditas en las colonias donde se llevan a cabo las obras.

En este marco, el alcalde capitalino reconoció el gran trabajo de las y los integrantes de su gabinete, pues gracias al trabajo en equipo, unidad y coordinación, dijo, se lograron ahorros y economías que derivo en finanzas sanas y ordenadas.

Cabe recordar que en el 2025 se invirtieron más de 550 millones de pesos, en 2026 estuvo cerca de los 700 millones de pesos y para el siguiente año se tienen contemplados cerca de 1000 millones de pesos, cifra histórica en la construcción de vialidades para Tuxtla Gutiérrez.