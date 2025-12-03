Anuncian inversión en patologías clave

El rezago de atención en especialidades como Traumatología, Flebología (padecimientos del sistema venoso) y otras patologías ha generado que el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech) planee destinar recursos el próximo año para atender a los pacientes con servicios pendientes, informó Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, director del instituto.

Avendaño, quien lleva poco más de un mes al frente, afirmó que se ha dado solución a algunas solicitudes de los derechohabientes, mientras que otras tardarán un poco más en llevarse a cabo.

Medicamentos faltantes

Respecto al abasto de medicamentos, Avendaño Bermúdez reveló que el cuadro básico del instituto está focalizado en las patologías de sus pacientes, garantizando “totalmente” el 100 % de los medicamentos para este sector.

Mencionó que en la actualidad un aproximado de 15 mil derechohabientes reciben tratamiento para la diabetes.

Por otro lado admitió que ha existido un descontrol y una falta de comunicación que requiere que las cinco clínicas hospital y las 16 de consulta externa trabajen de manera sincronizada.

Pagos pendientes

Sobre las quejas de sectores, principalmente jubilados, respecto a la falta de continuidad en pagos, el director aseguró que se han atendido a todos los grupos.

Reconoció que algunos temas ya se corrigieron desde su llegada, mientras que otros están siendo planeados para su solución el próximo año. Reiteró que las puertas del instituto están abiertas en todo momento para atender a quienes lo requieran.

Digitalización de datos

Avendaño destacó que se está apostando fuerte a la tecnología para modernizar sistemas que presentaban rezago. Esto incluye los modos de referencia y contra referencia médica, así como los procesos de prestaciones, sorteos y pagos a jubilados.