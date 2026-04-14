Anuncian inversión en servicio de agua potable

Luego de las fallas en tuberías que afectaron el suministro de agua en la capital chiapaneca, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, anunció una inversión de 35 millones de pesos para fortalecer el sistema de agua potable y drenaje, con el objetivo de atender rezagos y prevenir nuevas crisis.

El edil destacó que, más allá de las medidas emergentes implementadas tras la contingencia, su administración busca dar una respuesta estructural a los problemas de infraestructura hidráulica que arrastra la ciudad.

Además, señaló que también se destinarán recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Faismun), para la realización de los trabajos.

Mantenimiento

Explicó que el sistema de agua requiere mantenimiento constante, de lo contrario comienza a demandar reparaciones mayores de forma inmediata.

En este contexto, enfatizó que la deuda cercana a los 900 millones de pesos que el organismo operador mantiene con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), continúa siendo uno de los principales retos, lo que limita el acceso a recursos federales.

“Sin pago de deuda no hay apoyo, y sin apoyo no hay mantenimiento más que el que nosotros podamos dar, pero es muy limitado”, subrayó.

Respecto a las afectaciones recientes, el alcalde recordó que las fallas en los tubos de 48 y 33 pulgadas ya fueron reparadas y que el servicio se encuentra regularizado desde el pasado fin de semana, con el restablecimiento del sistema de tandeo.

Medida de apoyo

Como medida de apoyo a la ciudadanía, se aplicarán descuentos en los recibos de agua, los cuales se reflejarán de manera automática y variarán entre 75, 50 y 35 por ciento, dependiendo del nivel de afectación en cada zona.

No obstante, enfatizó que el objetivo principal es garantizar un servicio eficiente y evitar que situaciones similares se repitan, mediante inversión y mantenimiento continuo.

“Somos un gobierno responsable y no vamos a dejar que el sistema siga deteriorándose”, concluyó.