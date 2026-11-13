Anuncian inversión para restaurar el campo

Chiapas será uno de los estados donde se aplicarán proyectos de “Financiamiento para la Reducción y Gestión de Agroquímicos (FARM+)” y “Forjando alianzas por el océano: Reducir la contaminación del agua en México mediante soluciones sostenibles”; con un financiamiento de más 20 millones de dólares en ambos programas.

Lo anterior como parte de un impulso coordinado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para proteger la naturaleza y mejorar el bienestar de las comunidades rurales y costeras, con financiamiento de parte del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés).

La titular de Sader, Columba Jazmín López Gutiérrez, destacó que con estos proyectos con estas estrategias se podrá brindar acompañamiento técnico, acceso a financiamiento y la adopción de soluciones innovadoras ante los desafíos ecológicos y climáticos.

El proyecto FARM+ promoverá el manejo responsable de agroquímicos y el uso de alternativas productivas más seguras y fortalecerá cadenas de valor agroalimentarias más competitivas con menor impacto ambiental en cultivos prioritarios como maíz, frijol, café, cítricos y frutales.

Entre los resultados esperados destacan la adopción de prácticas sostenibles en más de 839 mil hectáreas, la reducción de dos mil 460 toneladas de agroquímicos, la disminución de más de 167 mil toneladas de emisiones de dióxido de carbono en beneficio de más de 5.6 millones de personas productoras del campo, de las cuales 50 % son mujeres.

Mediante este proyecto se estima la adopción de prácticas mejoradas de producción en 200 mil hectáreas, el incremento de 11 mil hectáreas de tierras en proceso de restauración ecológica y la disminución de 5.9 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono.