Anuncian IV Simposio de la Selva Zoque

La Red de Asesores Científicos del Complejo Selva Zoque anunció el IV Simposio de Investigación, Manejo y Prácticas de Conservación del Complejo Selva Zoque, un espacio para discutir, cuestionar, compartir experiencias y conectar la investigación con la toma de decisiones y la conservación del territorio.

Así lo explicaron Gilberto Pozo, presidente de la Red de Asesores Científicos, y Manuel Castellanos, miembro del Área de Conocimiento de la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote, quienes detallaron que el programa incluirá diversas actividades.

Entre ellas destacan conferencias magistrales, ponencias, talleres, conversatorios y otras actividades de divulgación y conservación para reunir diferentes perspectivas y fortalecer la gestión y protección de las áreas naturales protegidas.

Espacio de intercambio

Este importante espacio de intercambio de conocimientos y experiencias se realizará el 26 y 27 de octubre de 2026, donde tendrán talleres presimposio, mientras que el 28 y 29 se realizará el simposio en las instalaciones del Instituto de Ciencias Biológicas de la Unicach, en Tuxtla Gutiérrez.

Será, además de un espacio para presentar trabajos, un punto de encuentro para discutir, cuestionar, compartir experiencias y conectar la investigación con la toma de decisiones y la conservación del territorio.

Esta edición integrará talleres presimposio, conferencias magistrales, conversatorios, intercambio entre grupos de monitoreo comunitario, experiencias de consejos asesores, presentación del libro “Selva El Ocote: Legado Verde” y una inauguración tradicional con la Danza de Los Chores.

Además, el simposio se organizará alrededor de cinco grandes ejes: biodiversidad, cambio climático, incidencia social, manejo y soluciones basadas en la naturaleza, y conectividad del paisaje.