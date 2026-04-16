Anuncian jornada de asistencia en el CRIT

Arianna Ruiz, coordinadora de Proyectos de Inclusión y Felipe Hernández, coordinador de Psicología del CRIT Teletón en Chiapas, anunciaron una jornada de servicios gratuitos y la continuidad de diversos programas de inclusión.

La Expo Fortaleciendo Alianzas se celebrará los días 22 y 23 de abril de 2026 en las instalaciones del CRIT Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, de nueve de la mañana a tres de la tarde, explicó el psicólogo Felipe Hernández.

Este evento gratuito ofrece orientación y servicios en áreas de salud, educación, jurídico, asistencia social, deporte y cultura para el público en general, dijo.

Ofertas escolares

Se tendrán asesorías y algunas ofertas de escuelas de educación especial, asesoría jurídica, trámites de prótesis y sillas de ruedas, acceso a instituciones de salud, educación, seguridad y justicia.

Este espacio es una oportunidad para que las familias de la región conozcan alternativas de apoyo y se vinculen con instituciones locales.

Por su parte Arianna Ruiz, coordinadora de Proyectos de Inclusión recordó que el CRIT tiene diversas acciones enfocadas en la inclusión.

Niñas, niños y jóvenes no solo participan como voluntarios, sino que crean vínculos, comparten sonrisas y descubren el poder de la empatía al acompañar a personas con discapacidad y otras condiciones. Aquí, cada actividad se convierte en una oportunidad para conectar, incluir y transformar realidades.

Edades

Si tienes entre 7 y 25 años, este espacio es para ti. Porque ser parte de Club Teletón es también convertirse en un agente de cambio, alguien que construye un mundo más inclusivo desde lo cotidiano.

La próxima temporada, Club Teletón Verano, se llevará a cabo del 20 al 31 de julio. Serán dos semanas llenas de vida, con actividades deportivas, artísticas, talleres y momentos recreativos que se vivirán en las instalaciones del CRIT Teletón Chiapas.

Si quieres formar parte o conocer más, puedes contactar a: Anakaren Vázquez Villalba, promotora de Proyectos de Inclusión al tel: 961 617 2464 Ext. 2522 y cel: 961 314 4655.