Anuncian jornada de limpieza en Playa Linda

El panorama de playas en la costa de Chiapas no es el mejor escenario tras el paso del periodo vacacional de Semana Santa, por lo que activistas ambientales y empresarios de la región se han organizado para realizar una jornada de limpieza en playas de Tapachula, con la finalidad de contribuir al cuidado de estos ecosistemas.

En entrevista Edson Martínez, director de Blue World Aquarium, dio a conocer que la jornada de limpieza se llevará a cabo el sábado 18 de abril en Playa Linda, por lo que se convoca a la población a sumarse a esta actividad ambiental.

Dijo que bajo el lema “el club secreto, para nada secreto”, buscan sanear las costas, que lucen llenas de residuos como botellas de PET (tereftalato de polietileno), latas, envolturas de frituras, cuya basura no solo es arrastrada por las corrientes de los ríos al mar, sino que mucha de esta es la irresponsabilidad de bañistas durante su visita.

Hizo la invitación a las personas y organizaciones que gusten sumarse a la actividad habrá transporte gratuito, cuyo punto de concentración será Sam’s Club desde la 1 a 2 de la tarde, para partir al lugar donde se realizará la jornada de recolección de desechos.

Indicó que, para fortalecerse el tejido social, la jornada integrará un ambiente festivo con torneos de futbol y voleibol playero, así como música de DJS y la actuación del payasito Tuerquita, además para los voluntarios habrá snacks e hidratación sin costo.

Puntualizó que la jornada de limpieza se llevará a cabo de 3 a 4 de la tarde y de 4 a 7 se realizarán las actividades recreativas, por lo que convocó a las familias para que también se sumen a estas acciones.