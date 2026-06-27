Anuncian jornadas médicas gratuitas

El PRI Chiapas y un Corporativo de Salud ofrecen consultas médicas gratuitas para la población en general.

En este sentido y ante la respuesta de las familias, el Comité Directivo Estatal del PRI en Chiapas anunció la ampliación de sus Jornadas de Atención Médica Especializada, con nuevas fechas en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.

El presidente del CDE del PRI en Chiapas, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, informó que la siguiente jornada se realizará el próximo sábado 4 de julio en Tuxtla Gutiérrez, mientras que Tapachula recibirá los servicios médicos los días sábado 25 y domingo 26 de julio, como parte de la estrategia para acercar la atención especializada a más familias chiapanecas.

Organización

Las jornadas se desarrollan en coordinación con la organización médica Grumesa, institución con más de 20 años de experiencia en programas comunitarios de salud, que ofrece consultas en especialidades como Cardiología, Dermatología, Neurología, Gastroenterología, Urología y Endocrinología, entre otras.

Zuarth Esquinca sostuvo que el objetivo es acercar servicios médicos de calidad a personas que enfrentan dificultades para acceder a atención especializada, reduciendo tiempos de espera y costos para las familias.