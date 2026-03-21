Anuncian Juegos gratis durante dos horas

Este sábado 21 de marzo en las instalaciones de Convivencia Infantil, en Tuxtla Gutiérrez, se darán juegos gratis durante dos horas para niñas y niños, como parte del evento ¡Qué viva la Primavera!

Rita Elena Fausto Calderón, secretaria general de la Unión de Concesionarios, informó que se trata del primer festejo con esta temática, iniciativa que ha sido respaldada por el alcalde Ángel Torres.

La idea de estos trabajos, comentó, es generar más fechas que se vuelvan emblemáticas a lo largo del año. “Que haya más motivo para que las familias tuxtlecas nos visiten”, dijo.

Los primeros 30 niños y niñas que lleguen con vestimenta alusiva a la primavera, resaltó, se llevarán un juguete de manera gratuita.

En el transcurso del día, de 10 de la mañana a 12 del día, las infancias disfrutarán de forma gratuita todos los juegos mecánicos, los ponis, el trenecito, la alberca, los cuatriciclos, los carritos eléctricos, así como las cuatrimotos.

Como parte de las actividades de recreación, también se suman a las actividades el gotcha, la valla elástica y hasta las pelotas inflables.

Las actividades no terminan a las 12 del día; al contrario, de las 14:00 horas y hasta las 4 de la tarde se tendrán show infantiles. Después se llevarán a cabo bailables y de las 18:00 horas a las 7:00 pm estará el cine al aire libre.

Fausto Calderón calculó que para este evento acudan unas cuatro mil personas, considerando la alta afluencia que se ha tenido con los eventos anteriores a los que ha convocado a las familias.

Finalmente, también dijo que será un buen momento para que las personas que acudan puedan hacer un consumo con los negocios locales.