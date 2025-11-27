Anuncian juegos magisteriales

Con actividades deportivas y culturales, a nivel regional y estatal, el magisterio chiapaneco conmemorará en diciembre el 46 aniversario de la fundación de la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE), informó el secretario de organización de la región 5 Costa Grande, Gabriel Díaz Ordóñez.

Explicó que en Tapachula los días 4 y 5 de diciembre se efectuarán los juegos regionales que incluyen torneos de futbol, basquetbol y voleibol, de donde saldrán las representaciones para el estatal que será del 15 al 17.

“Estas actividades buscan armonizar las relaciones en los centros de trabajo, los directivos y los padres de familia”, estableció al mencionar que se trata de mostrar el compromiso que tiene el magisterio con la educación y la promoción de las disciplinas deportivas.