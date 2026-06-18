Anuncian la 36.ª edición de los Cursos de Verano

El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech) anunció la realización de la 36.ª edición de su tradicional Curso de Verano, del 27 de julio al 7 de agosto en las instalaciones del Centro Deportivo y Cultural Domo del Isstech.

El remodelado Domo se llenará de energía con la presencia de niñas, niños y jóvenes que participarán en más de 40 actividades recreativas, deportivas y culturales, fortaleciendo el tejido social y el desarrollo integral de la niñez y juventud, en concordancia con la visión del gobernador Eduardo Ramírez, de impulsar espacios de formación, cultura y deporte.

Costos

El costo de inscripción será de 750 pesos por persona, con la posibilidad de elegir hasta cuatro disciplinas deportivas y/o culturales. Las personas afiliadas al Isstech no tendrán que pagar ninguna cuota. El pre-registro para las y los afiliados se podrá realizar del 19 al 26 de junio de 2026, mientras que para particulares estará disponible del 29 de junio al 5 de julio, a través del portal oficial www.isstech.gob.mx.

Las personas que realicen su registro mediante el portal de internet deberán acudir con su hoja impresa y foliada al módulo de inscripciones que estará disponible en el Domo del Isstech del 6 al 10 de julio de 2026, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

Más opciones

Asimismo, las personas que no hayan realizado su registro en línea podrán inscribirse directamente del 13 al 24 de julio de 2026, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, o hasta agotar los cupos disponibles en cada disciplina.

Durante esta edición se ofrecerán más de 40 disciplinas deportivas, entre ellas natación, gimnasia olímpica, taek won do, voleibol, basquetbol, fisicoculturismo, zumba, tochito, spinning, futbol y tochito banderola.

Además, se impartirán actividades culturales como juegos de mesa, artes plásticas, esculturas moldeables, bailes modernos, K-pop, inglés y marimba, entre otras.

Como parte de las medidas de seguridad, el Isstech contará con vigilancia permanente y un estricto control de acceso y salida durante todas las actividades, con el propósito de garantizar la integridad y bienestar de las y los participantes.