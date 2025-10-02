Anuncian la Echisac Expo Networking 2025

La Asociación Civil Empresarios Chiapanecos de la Innovación Social (Echisac), que preside Rogelio López Vázquez, anunció el evento Echisac Expo Networking 2025 a celebrarse el próximo 14 de Noviembre, en las instalaciones de la Expo Convenciones Chiapas.

López Vázquez destacó que este magno evento es el resultado de la colaboración de una amplia red de empresarios agremiados, con el objetivo principal de impulsar una estrategia de crecimiento, colaboración y relaciones comerciales para el estado.

“Decidimos lanzar este evento, la Expo Networking Echisac 2025, que sin duda alguna va a recabar más de 10 mil personas en asistencia. La dinámica del evento va mas allá de simplemente vender un stand”, comentó.

Uno de los pilares centrales de la expo será el networking efectivo. Para ello, se han diseñado formatos innovadores como el “Showcase de 30 segundos”, un espacio donde cada empresario participante dispondrá de medio minuto para presentar sus servicios, empresa o negocio ante toda la audiencia.

“Es un tema que no se había hecho. Eso es parte del networking que nosotros lanzamos: 30 segundos de participación”, explicó el presidente de Echisac.

La expo también incluirá un espacio dedicado a la vanguardia: el “Startups Pitch”, diseñado para que jóvenes innovadores y tecnológicos presenten sus proyectos ante inversionistas y empresarios consolidados.

“La idea es poder proyectar este espacio para que puedan presentar esos grandes proyectos para que grandes empresarios puedan rescatarlos e impulsarlos”, puntualizó.

El evento se complementará con un programa de conferencias y paneles que analizarán el panorama económico de Chiapas y las proyecciones futuras. Además, se ofrecerán talleres prácticos como herramientas clave para la profesionalización de los asistentes.

Como broche de oro, la Expo Networking Echisac 2025 presentará una conferencia estelar totalmente gratuita a cargo del reconocido motivador y conferencista internacional, Farid Gutiérrez.