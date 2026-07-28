Anuncian la jornada Bombero de Acero

En el marco de las actividades por el Día Nacional del Bombero, que se conmemora cada 22 de agosto en México, el Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez realizará una nueva edición del Bombero de Acero, una competencia que busca poner a prueba la resistencia física, la destreza y el trabajo en equipo de los participantes mediante un circuito de obstáculos inspirado en las condiciones reales que enfrentan durante una emergencia.

El evento se llevará a cabo el próximo 15 de agosto en el Lienzo Charro “Mi Lupita”, donde participarán elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, corporaciones de auxilio, dependencias gubernamentales y empresas privadas.

La entrada será gratuita para el público, con el objetivo de que las familias conozcan más de cerca el trabajo que desempeñan diariamente los cuerpos de emergencia.

El coordinador operativo del Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez, Eloi Cruz Yaven, explicó que la finalidad principal del evento es que la población experimente, a través de los competidores, una parte del esfuerzo físico y técnico que implica atender incendios, rescates y otras emergencias.

Para esta edición, los organizadores anunciaron que el circuito será completamente renovado, incorporando nuevos obstáculos y dinámicas para ofrecer un espectáculo más atractivo tanto para los competidores como para el público asistente, manteniendo siempre el enfoque en la preparación operativa que caracteriza a esta competencia.

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En 2024, la competencia reunió a brigadas de protección civil, instituciones, empresas y cuerpos de bomberos, quienes enfrentaron pruebas que simulaban situaciones reales de servicio, como el uso de extintores, manejo de líneas de agua a presión.

Además del ascenso por escaleras con equipo completo, traslado de mangueras, ingreso a espacios confinados, rescate de víctimas y arrastre de neumáticos de gran tamaño, todo ello utilizando el equipo de protección personal que puede superar los 20 kilogramos de peso.