Anuncian levantamiento de veda de camarón

Con base a la opinión técnica del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) informaron que a partir del 29 de septiembre en aguas marinas del Pacífico mexicano, se levanta la veda de todas las especies de camarón.

La medida aplica a aguas de jurisdicción federal del Pacífico, en sistemas lagunarios-estuarinos y en el Alto Golfo de California. El objetivo es proteger los procesos reproductivos del crustáceo, en consenso con el sector pesquero camaronero.

Otras zonas

Asimismo, detallaron que a partir del 19 de septiembre también se levanta la veda en los sistemas lagunarios-estuarinos, marismas y bahías de Sonora, Sinaloa y Nayarit, así como en el sistema lagunar Bahía Magdalena–Almejas (Baja California Sur), Jalisco y Colima.

A partir del 29 de septiembre se levantará en aguas del Pacífico, con excepción del Alto Golfo de California, permitiendo la operación de las flotas de mediana y gran altura.

A partir de las 00:00 horas, del 14 de octubre de 2025 en aguas marinas del Alto Golfo de California (San Felipe, B.C., y Golfo de Santa Clara, Sonora).

Gestión de recursos

En el litoral del océano Pacífico y el Golfo de California es indispensable administrar y gestionar estos recursos a fin de asegurar la sostenibilidad del recurso y el bienestar de las personas que se dedican a esta pesquería.

Este año la Conapesca capacitó a personas del sector camaronero de altamar en el uso correcto de los dispositivos excluidores de tortugas marinas (DET) y de los dispositivos excluidores de peces (DEP), con el fin de evitar la captura incidental y proteger la vida acuática.

La capacitación se realizó de mayo a agosto de 2025, con la participación de mil 227 personas tripulantes de embarcaciones mayores de camarón en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.