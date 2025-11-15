Anuncian liquidación de deuda millonaria

En el marco del Día del Trabajador del Agua, autoridades anunciaron la liquidación de una deuda histórica de más de 35 millones de pesos correspondiente al ISR, logro que permitirá fortalecer las áreas operativas y administrativas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam) San Cristóbal de Las Casas.

“Gracias al trabajo conjunto con el director del Sapam, Carlos Alberto González, y al apoyo del Gobierno del Estado, se logró saldar la deuda histórica”, informó la presidenta municipal de San Cristóbal de Las Casas, Fabiola Ricci Diestel.

Asimismo, reconoció la importancia de dignificar el esfuerzo de quienes laboran en el organismo de agua.

Por su parte, José Antonio Ruiz Álvarez, secretario general del Sitrassapam, agradeció la presencia de las autoridades y resaltó que este festejo anual busca fortalecer la convivencia entre los trabajadores.

Torneo

La autoridad municipal encabezó la premiación del torneo de futbol 7 organizado por personal del Sapam.

Durante el evento, destacó el compromiso diario de las y los trabajadores para garantizar el suministro de agua en la ciudad, pese a los retos que este servicio representa.