Anuncian maestros del NEI manifestación

Maestros del Nivel de Educación Indígena (NEI), perteneciente a la Coordinadora Regional de los Altos de Chiapas, de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, anunciaron una jornada de movilizaciones de 48 horas, para este jueves y viernes.

Entre sus demandas está la abrogación total de la Ley del Issste 2007, una pensión digna y solidaria, “sin UMAs ni Afores”.

Anunciaron que realizarán marchas, tomarán edificios y una reunión masiva, como parte de la huelga nacional programada para los días 26 y 27 de febrero.

El magisterio de educación indígena de la región Altos de Chiapas informó que el magisterio se unirá a la movilización nacional, acciones que incluyen para este jueves la toma de la jefatura de zona 710, ubicada al sur de la ciudad de San Cristóbal, a partir de las 10 de la mañana.

Actividades

Por la tarde de hoy jueves, darán a conocer las actividades que llevarán a cabo para este viernes.

Por su parte, maestros del Concejo Central de Lucha región Altos, informaron que se trasladarán a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para unirse a la marcha programada para hoy jueves, del oriente al centro de la ciudad, donde realizarán un mitin informativo.