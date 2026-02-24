Anuncian marcha por la diversidad sexual

Activistas miembros de organizaciones civiles de la diversidad sexual, dieron a conocer que este año la marcha denominada “Mampride” para visibilizar los derechos de las personas homosexuales, lesbiana, bisexual y trans, se realizará el próximo 13 de junio en Tuxtla Gutiérrez.

Carmen Velasco comentó que desde la Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual en Chiapas y otras organizaciones sociales hermanas, conmemoran el Día Internacional del Orgullo LGBTQ+, movimiento que inició un 28 de junio de 1969 en Nueva York, Estados Unidos.

La marcha representa una expresión colectiva de lucha social y resistencia, construida desde la ciudadanía y las organizaciones que durante años han defendido el derecho de todas las personas a vivir sin discriminación y sin violencia.

Mampride

Esta lucha ha llevado a resignificar algunos conceptos que durante años han sido usados para ofender, como “mampo”; por eso en un contexto de reapropiación de la identidad cultural y de diversidad sexual denominaron “Mampride” a la marcha del orgullo LGBT.

Indicó que este primer anuncio fue para dar a conocer la convocatoria para que la población participe en la elaboración del cartel oficial del Mampride 2026.

Erick Díaz dijo que la idea es que la imagen promueva los valores de diversidad, inclusión, derechos humanos, visibilidad y no discriminación. Pueden participar mayores de 18 años de manera individual o colectiva.

Las temáticas son: orgullo y diversidad sexual y de género, derechos humanos y no discriminación, identidades LGBTIQ+, diversidad cultural y otras. Para mayores informes pueden escribir al correo [email protected]. La convocatoria se cierra el 30 de abril.

Los activistas dijeron que cada año la afluencia a esta marcha ha ido en aumento. Si bien hay avances en el reconocimiento de derechos de la diversidad sexual todavía hay pendientes, como la ley de identidad de género.