Anuncian nueva beca para estudiantes

Estudiantes de Chiapas se verán beneficiados con la implementación de nueva beca que se llamará “Artemio López”, cuyo propósito será combatir el rezago educativo.

A través de un video que compartió la Secretaría de Educación, que dirige Roger Mandujano Ayala, se detalló que el nombre es para honrar a un profesor que tenía espíritu de servicio pero que fue víctima del crimen organizado.

Aunque no se han brindado mayores detalles de la beca, como la cantidad de dinero a entregar, el número de beneficiados o por cuánto tiempo se dará el apoyo, se informó que buscan reconocer a una persona que “dedicó su vida al servicio educativo y al bienestar de las comunidades”.

Política pública

La Secretaría de Educación señaló que el legado del maestro permitirá que se genere una oportunidad, a fin de que se pueda acercar más el aprendizaje a la comunidad estudiantil.

Roger Mandujano, añadió que el recurso, además, es un “reconocimiento a quienes hacen de la educación una herramienta para transformar vidas”.

El secretario recordó que Artemio López fue un profesor de Chicomuselo, con una vocación política en materia educativa; sin embargo, hace unos meses (en la administración pasada) fue víctima del crimen organizado, “nosotros estamos honrando ese legado desde la educación”, complementó.

Reducir abandono escolar

Mandujano Ayala remarcó que la beca que se pondrá en marcha, además de combatir el rezago educativo, también busca disminuir las cifras de abandono escolar.

Las autoridades educativas llevarán a cabo un censo para que puedan identificar a las alumnas y alumnos que estén con algún riesgo de deserción y puedan ser beneficiados con dicho programa.

“Vamos a apoyar económicamente dándoles una beca a todos estos chicos, para que el padre sea consciente también de la necesidad de que sus hijos estudien”, remarcó.