Anuncian nueva etapa de préstamos

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), participó en la entrega del Programa Anual de Préstamos Personales 2026, donde se asignaron 14 mil 930 créditos en Chiapas.

Asimismo, informó Carlos Alberto Domínguez Maldonado, Subdelegado Médico del Issste en Chiapas que se inició el proceso de registro para una nueva etapa de préstamos.

Inscripción

Para iniciar la inscripción, las y los interesados en solicitar un préstamo deberán ingresar al portal https://asissste.issste.gob.mx/, seleccionar la pestaña “Económicas” y darle clic a la opción “Registro para asignación”.

Es importante aclarar que todos los trámites que realiza el Issste son totalmente gratuitos y sin intermediarios, por lo que todos los procedimientos son de manera personal.