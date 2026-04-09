Anuncian octavo Congreso Gastronómico en la Unicach

Concursos, ponencias, conversatorios y talleres, invitados nacionales e internacionales, conformarán el 8º Congreso Internacional Gastronómico “Expresión Culinaria”, organizado por la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

De acuerdo con el comité organizador se trata de una experiencia académica que reúne las tendencias modernas de la gastronomía internacional junto con los saberes tradicionales. La serie de actividades se realizarán del 18 al 20 de mayo en Tuxtla Gutiérrez.

Al presentar las actividades, la directora de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos, Elena Flores Guillén, comentó que los concursos, ponencias, conversatorios y talleres del congreso están dirigidos a estudiantes y al público interesado en la gastronomía.

Recomendó al alumnado aprovechar esta oportunidad para el fortalecimiento de su perfil de egreso y su desempeño profesional, ya que los invitados cuentan con amplia trayectoria y gran prestigio.

Invitados

Entre ellos, se encuentran destacados chefs especializados en vinos, café, cacao, bebidas, fermentados y repostería. Algunos de estos especialistas internacionales son Gerónimo Koganel, Jossiane Gricel Alfaro, Fran Segura, Nicolas Maillet Guy, Alberto Peralta de Legarreta, Robert Ruiz Moreno, Juan Macías, Odeth Cruz, Hikaru Sakurai, Omar Laguna Cruz, Aldo Walter Bollinger Regincos, Antonio Laveaga y Enrique Limardo.

Como actividad previa a este congreso, el comité organizador presentó las convocatorias a tres concursos: gastronomía, mixología “Chiapas en un cóctel” y postres chiapanecos.