Anuncian octavo festival de cacao en el Congreso

Del 2 al 4 de septiembre, el Congreso del Estado de Chiapas será sede de la octava edición del Festival Chiapaneco del Cacao y Chocolate, un encuentro que prevé recibir a más de 30 expositores, entre productores de cacao, chocolateros, transformadores, emprendedores y marcas locales que integran esta cadena productiva.

El festival que nació de una iniciativa ciudadana, ha recorrido distintas regiones de la entidad, como Tapachula y San Cristóbal de Las Casas, donde registraron en conjunto alrededor de 45 mil visitantes y generaron más de 800 mil pesos en venta directa para los participantes.

Ahora, la celebración llega a la capital con tres días de actividad y que coincide con el Día Nacional del Cacao y el Chocolate.

El público podrá disfrutar de la expo-venta de cacao, chocolates artesanales y derivados, así como bebidas tradicionales como el pozol, café, repostería, confitería y otros productos regionales.

También se impartirán talleres, conferencias, catas y actividades culturales, con el propósito de acercar a los asistentes no solo al producto terminado, sino al proceso y al trabajo detrás del cacao chiapaneco.

A lo largo de las ediciones realizadas, uno de los principales logros ha sido demostrar que estos encuentros generan beneficio a la economía.

Venta directa

Los productores y transformadores venden directamente, amplían su cartera de clientes, posicionan sus marcas y establecen contactos que trascienden el evento.

Al mismo tiempo, se ha logrado que miles de personas valoren más lo que se produce y transforma en Chiapas.

El objetivo ahora es seguir fortaleciendo que el productor obtenga un precio más justo por su cacao, que los transformadores accedan a mayores oportunidades de comercialización y nuevos mercados.

El festival busca consolidarse como un escaparate que muestre la calidad del cacao chiapaneco y, sobre todo, que genere oportunidades reales para quienes lo producen y transforman.