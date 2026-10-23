Anuncian organismos Buen Fin 2026 en Tapachula

Organismos empresariales, autoridades federales, municipales y consulares, anunciaron la realización del Buen Fin 2026 del 13 al 17 de noviembre; buscan incrementar la formalidad de empresas y el uso de pagos digitales y electrónicos.

En conferencia de prensa también informaron que desplegarán una campaña de promoción en Guatemala para que el turismo de ese país pueda ingresar durante esos días a realizar sus compras.

Esta edición cuenta con una bolsa de premios de 500 millones de pesos a establecimientos participantes y consumidores.

El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Chiapas, Edgar Santos Carballo; el cónsul de México en Tecún Umán, José Luis Alvarado Valenzuela; el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Zúñiga Rodríguez y el secretario de Economía Municipal, Jorge Alberto Vega Pérez, hicieron el anuncio y explicaron que se cuenta con todas las garantías de seguridad para quienes visiten Tapachula durante ese periodo.

Es una oportunidad

“El Buen Fin representa una oportunidad para que los micro, pequeños y medianos negocios incrementen sus ventas, atraigan nuevos clientes y fortalezcan sus operaciones”, precisó Santos Carballo.

Explicó que los interesados en participar tienen hasta el 12 de noviembre para inscribirse en el portal oficial www.elbuenfin.org, ya que con ello podrán presentar ofertas, atraer clientes e incrementar sus ventas, además de la posibilidad de ganar alguno de los premios.