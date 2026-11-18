El titular de las becas Bienestar en Chiapas, Marcelo Toledo Cruz, confirmó que en el mes de diciembre comenzarán a pagar los diversos apoyos que brinda el Gobierno Federal a estudiantes de varios niveles educativos.

Explicó que más adelante se detallará con mayor precisión que días empezarán a hacer efectivos los depósitos para el bimestre noviembre-diciembre y otros de septiembre a diciembre.

Entrega de plásticos

Enfatizó que del 18 de noviembre al 4 de diciembre de este año comenzará la entrega de las tarjetas para la comunidad estudiantil. En el caso de quienes son menores de edad deberán cumplir con algunos requisitos para recoger el plástico: la madre, padre o tutores deben llevar una identificación oficial, CURP y acta de nacimiento. El estudiante deberá contar con esos papeles sumado al comprobante de domicilio.

Para las personas mayores de edad, tienen que llevar una identificación, acta de nacimiento, CURP y el comprobante de domicilio.

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Precisó que la idea es entregar 82 mil 524 tarjetas cuya distribución comenzará este miércoles para distintos niveles educativos.

Asimismo aprovechó el espacio para informar sobre el pago que vendrá en diciembre para estudiantes de nuevo ingreso para las becas de Jóvenes Escribiendo el Futuro, Benito Juárez y Gertrudis Bocanegra.

También se detalló que las familias que registraron a sus hijos e hijas entre octubre y noviembre en la Beca Rita Cetina Gutiérrez de primaria o secundaria, el depósito se les hará efectivo en febrero de 2027.

La comunidad estudiantil, a través de la información que se colocará en las escuelas, podrá consultar cuándo y dónde recibirán sus tarjetas.

Finalmente, se detalló que en el caso de las familias que hicieron gestiones para la Beca Rita Cetina Gutiérrez se realizará la entrega de las tarjetas en los meses de diciembre de 2026 y enero de 2027.