Anuncian plan conjunto de atención al campo

El secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, dijo que en Chiapas se generará una estrategia conjunta entre la erradicación del gusano barrenador y la entrega de insumos para tecnificar el campo.

Dijo que recientemente acompañó al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en la entrega de mil bombas aspersoras, mil 420 dosis de ivermectina y paquetes veterinarios para prevenir y combatir el gusano barrenador del ganado.

Esto, dijo, es un acto de responsabilidad social y económica, pero también muestra de compromiso con las autoridades estatales y federales.

Pero además, dijo que estos actos forman parte de la estrategia estatal de atención a los 12 municipios prioritarios.

Agricultura

Por ello los apoyos fueron definidos a partir de las condiciones productivas de Chalchihuitán, uno de los municipios de Los Altos de Chiapas, de población mayoritariamente tsotsil. En esta región, la agricultura se desarrolla en terrenos de alta montaña, donde predominan cultivos de maíz, frijol, hortalizas y café, mientras que numerosas familias complementan su economía con la crianza de ovinos.

Recordó que las familias del campo también tienen acceso al Seguro Ganadero 2026, al Seguro Agrícola, a los créditos del programa Producción con Prosperidad Compartida, a los servicios de sanidad y al Centro de Mejoramiento Genético.