Anuncian presentación del Coro LGBTIQ+

La comunidad LGBTIQ+ San Cristóbal de Las Casas, anunció que llevará a cabo este martes 23 de junio la presentación del Coro LGBTIQ+, a las 19:00 horas, en el espacio cultural Kinoki, ubicado en avenida Belisario Domínguez, esquina Andador Guadalupano.

También invitaron a la comunidad a unirse a la movilización que llevarán a cabo en la Plaza Catedral de esta ciudad, el próximo 28 junio, a las 10 de la mañana.

En este espacio llevarán a cabo una manifestación para exigir alto al odio que sufre este sector, la respuesta de la comunidad es que no puede ser el silencio ni la inacción. “Porque el orgullo no se reduce a una sola fecha, a un desfile, marcha o a una sola lucha. El orgullo es memoria, es trinchera y, sobre todo, es comunidad”.

“Esta reunión no solo es una celebración del orgullo, sino también una oportunidad para denunciar las múltiples formas de violencia, discriminación y exclusión que siguen enfrentando las personas de la diversidad sexual y de género en Chiapas y en el resto del país”, expresaron los organizadores.

Finalmente, hicieron un llamado a las instituciones gubernamentales para que garanticen una vida libre de prejuicios, estigmas y agresiones a toda la población disidente sexual. Destacaron que la concentración es un acto político, de resistencia, memoria y exigencia.