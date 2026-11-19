Autoridades educativas anunciaron el primer Foro Internacional de Investigación, Gestión y Política Educativa 2026, que durante dos jornadas reunirá a autoridades, académicos y especialistas nacionales e internacionales de instancias como la Unesco, Chile, Ecuador y México; en conferencias magistrales, conversatorios y mesas de trabajo enfocadas en evaluación, alfabetización y política educativa.

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El objetivo es impulsar el Sistema Estatal de Evaluación Educativa y sentar las bases de la agenda Chiapas 2026-2030. Eduardo Grajales González, subsecretario de Planeación Educativa, comentó que este evento se realiza en colaboración con el Consejo Nacional de Centros de Actualización del Magisterio, la organización internacional Aleph y otras instituciones nacionales e internacionales.

La finalidad es conocer la visión general de la política educativa. Destacó que el gobernador del estado ha priorizado la educación en la entidad. Uno de sus grandes aciertos ha sido impulsar el programa de alfabetización Chiapas Puede, que ha beneficiado a miles de personas.

Políticas nuevas

Carmen del Socorro Cardeña, presidenta del Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal (Conacam), comentó que el objetivo es fortalecer las capacidades institucionales para la formulación de políticas públicas nuevas.

“Queremos construir acuerdos de cooperación técnica internacional para fortalecer el sistema educativo en Chiapas, y en el futuro de otros estados, porque la idea es replicar este foro en colaboración con la Unesco y de la mano con las y los docentes”.

Harvey Sánchez Restrepo, presidente de la Agencia Latinoamericana de Evaluación y Políticas Públicas, señaló que la entidad representa grandes oportunidades y desafíos en la materia por su diversidad cultural, dispersión poblacional, diversos contextos sociales.