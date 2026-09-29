Anuncian primera edición de Chiapas Coffee Summit 2026

Con la intención de acercar a los productores de café de Chiapas con compradores internacionales y generar nuevas oportunidades de comercialización, del 23 al 28 de noviembre se realizará en Tapachula la primera edición del Chiapas Coffee Summit 2026, encuentro que reunirá a distintos actores de la cadena productiva del sector.

Durante la presentación, el director general de Roasters & Warehousing Trading Co., Dieter Aggeler Meza, explicó que el monto estimado corresponde de manera conservadora a unos 20 contenedores de café, aunque señaló que la cifra podría incrementarse dependiendo de los granos de especialidad y de las negociaciones que se concreten durante el evento.

Público estimado

El Summit contará con la participación de productores, cooperativas, compradores, tostadores, exportadores, cafeterías y otros integrantes de la cadena de valor, con un público estimado de entre 400 y 500 personas. Además, el registro y la asistencia serán gratuitos.

Destacó que uno de los principales objetivos es que los compradores conozcan directamente el origen del aromático, las fincas y el trabajo de los productores, en lugar de que estos tengan que salir por su cuenta a buscar mercados.

Para ello, se contempla la realización de encuentros de negocios, cataciones, talleres, conferencias y presentaciones de la oferta exportable de Chiapas, además de visitas a fincas de Tapachula y Unión Juárez.

Internacional

Hasta el momento se tiene confirmada la participación de más de 20 compradores internacionales provenientes de países como España, Francia, Estados Unidos, Alemania, Costa Rica y República Checa, quienes acudirán en busca de diferentes perfiles de café.

Entre las propuestas que se presentarán se encuentran los de especialidad, orgánicos, microlotes y procesos como honey, natural y fermentaciones, además de cafés con puntuaciones de entre 87 y 89 puntos.

El encuentro también contempla el registro de cartas de intención de compra y la presentación de alternativas logísticas para consolidar microlotes, con la finalidad de facilitar que producciones de menor escala puedan acceder a mercados internacionales.

El propósito no es que las operaciones se limiten a los días del evento, sino establecer relaciones comerciales de largo plazo entre productores y compradores.

Factores de compra

No obstante, precisaron que la continuidad de las compras dependerá de factores como la calidad, cantidad y cumplimiento de los procesos logísticos.

Por su parte, el secretario de Economía y del Trabajo (SEyT), Luis Pedrero, señaló que el Summit representa un trabajo conjunto entre la Secretaría del Campo, el Instituto del Café de Chiapas, la iniciativa privada y el Ayuntamiento de Tapachula.

Explicó que uno de los problemas que enfrentan los productores es que al depender de intermediarios para comercializar su café, una parte importante del valor generado por la cadena se queda fuera del productor. Por ello, sostuvo que el encuentro busca proporcionar herramientas para que conozcan mejor el valor de su producto y las posibilidades de comercialización.

Además de los encuentros comerciales, se impartirán seis talleres enfocados en aspectos relacionados con el grano, desde el conocimiento y valoración del producto hasta las herramientas para su comercialización.