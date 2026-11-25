Autoridades de los tres órdenes de Gobierno presentaron este martes en San Cristóbal de Las Casas la estrategia de seguridad correspondiente al programa operativo “Guadalupe-Reyes 2026” y a la “Temporada de Estiaje 2026-2027”.

Con el objetivo de reforzar las medidas de prevención, vigilancia y auxilio, diseñados para salvaguardar tanto a la ciudadanía como a los cientos de visitantes que arribarán al municipio durante la temporada decembrina.

El programa destaca instalación de puestos de socorro permanentes en el kilómetro 46 y el crucero San Pablo, manteniendo vigilancia constante en mercados para regular la venta de pirotecnia y realizando recorridos nocturnos en coordinación con el sector Salud para prevenir casos de hipotermia o intoxicación por monóxido de carbono ante las bajas temperaturas.

El director de Protección Civil (PC), Pablo Ramón Reyes Aguilar, explicó que el Operativo Guadalupe-Reyes 2026 intensificará sus acciones a partir del encendido del árbol navideño en el Cerrito de San Cristóbal el 27 de noviembre y de las villas navideñas en el parque Central el domingo 29.

Además de cubrir las peregrinaciones y festividades en los barrios de Guadalupe, Santa Lucía, Los Pinos y Cuxtitali, así como los centros ecoturísticos de Rancho Nuevo, El Arcotete, Cuevas del Mamut y el Centro Histórico.

Respecto al Programa de Estiaje 2026-2027, Reyes Aguilar señaló que debido a la escasez de lluvias, se prevé que febrero de 2027 sea el mes más crítico por el descenso en los niveles de los manantiales.