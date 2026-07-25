Anuncian programación del Bats’i Fest 2026

Bajo el lema “El buen vivir se canta en lenguas originarias”, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), anunció desde la Casa Chiapas la programación del Bats’i Fest 2026, Festival de Rock Indígena y músicas de los pueblos originarios, que se llevará a cabo del 6 al 8 de agosto en los municipios de Chenalhó, Mitontic, Aldama, Chamula y Zinacantán.

En esta edición participarán las bandas Sak Tzevul, Hamac Caziim, Ik’al Ajaw, Kujipi, Yibel, Lumaltok, Mc Fume, Yajvalel Vinajel, Coro Alfa y Omega de Chimtic, además de la Orquesta Sinfónica de Chiapas y El Gran Silencio. El programa incluye talleres, intercambio de saberes, conciertos, lecturas, danzas tradicionales, proyección de documental, conversatorio sobre los 30 años del rock indígena en Chiapas y entrega de reconocimientos.

Raíces culturales

La directora general del Coneculta, Angélica Altuzar Constantino, destacó que el festival refleja la sinergia entre instituciones, instancias gubernamentales y sociedad civil para fortalecer las raíces culturales chiapanecas: “Estos festivales se han convertido en espacios de intercambio de saberes entre comunidades de Chiapas y de otros estados de la República Mexicana”.

Asimismo, agradeció la presencia de las diputadas Selene Sánchez Cruz y Wendy Hernández Ichin, quienes acompañan procesos de diálogo con las comunidades, así como el apoyo de los presidentes municipales involucrados en la programación.

Durante la presentación, Damián Martínez, líder de Sak Tzevul, recordó que el rock indígena nació como una ruptura creativa que fusionó tradiciones con un género universal.

A la rueda de prensa asistieron también Gabriela Barrios García, coordinadora de Enseñanza y Fomento Artístico del Coneculta, y el músico Luis López.

La programación completa puede consultarse en www.conecultachiapas.gob.mx.