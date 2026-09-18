Anuncian próximo cierre de sucursal bancaria

La sucursal centro del banco Santander en Tapachula amaneció este jueves con una manta en el que avisa a sus clientes el cierre de la misma en próximas fechas, por lo que sus operaciones y servicios los otorgarán en la 17a. calle Oriente de la colonia Barrio Nuevo.

Empresarios del centro histórico mostraron su preocupación, ya que es la segunda institución bancaria afectada por la recesión económica que se está viviendo en la región, luego que hace algunos meses las dos sucursales que tenía el banco HSBC fueron cerradas definitivamente.

“Próximo cierre de sucursal”, señala el aviso instalado en el edificio “Soconusco”, ubicado en la esquina de la calle Central Poniente y 2a. avenida Sur.

Incertidumbre

Los clientes mostraron cierta preocupación, ya que no se explicó el motivo de esa decisión, aunque existe la ventaja de que las operaciones y servicios bancarios serán otorgados en esta ciudad, no como sucedió con el banco HSBC, cuyos clientes tienen que viajar hasta otra ciudad.

De acuerdo con empresarios, la economía de la región del Soconusco y frontera Sur se ha visto seriamente afectada a causa de que ha descendido hasta en un 80 por ciento la llegada de turistas guatemaltecos y los daños ocasionados por la sequía a los cultivos agrícolas.