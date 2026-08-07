Anuncian proyecto para colocar esculturas

Angélica Altuzar Constantino, titular del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (Coneculta), anunció un proyecto para crear y colocar nuevas esculturas en diversas calles y espacios públicos de la región Metropolitana.

El proyecto, dijo, se desarrollará inicialmente por diversas vialidades y forma parte de un plan para modernizar, adecuar y dar identidad a las calles de Chiapas, rescatando la cultura popular, precolombina y dando un impulso a los creadores de arte en la entidad.

Así lo explicó en el marco de la presentación de la convocatoria para esculturas en el nuevo parque Bonampak, un lugar donde se colocarán seis esculturas inspiradas en la riqueza cultural de las etnias lacandona y zoque.

Modelo

Dijo que este plan es un modelo que integra la cultura, las artes, la arquitectura y el talento local, una innovación que pretende rescatar el patrimonio cultural, la identidad de los pueblos de Chiapas y el embellecimiento de las ciudades.

Finalmente, dijo que en breve se dará a conocer las bases del proyecto y que podría ampliarse a otras regiones de la entidad, pues la cultura y las artes en Chiapas van de la mano del desarrollo de sus pueblos.