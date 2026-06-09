Anuncian rehabilitación de más de un kilómetro

Ante las distintas denuncias ciudadanas relacionadas a los baches ubicados en la calle Aguascalientes, que conecta dos puntos importantes de San Cristóbal, la edil Fabiola Ricci informó que se ha empezado con el levamiento para rehabilitar la vía.

A través de sus redes, la presidenta indicó que la obra tendrá 3 etapas, esto debido a que la calle es de más de un kilómetro de largo. En total, dijo, se contempla un presupuesto de más de 18 millones de pesos. La rehabilitación tendrá en cuenta tanto el sistema de agua como el drenaje de la calle.

El anuncio se da después de varias quejas ciudadanas, la más reciente sobre un colectivo de transporte público que cayó en un agujero ubicado sobre la calle Ramón Larráinzar, esquina con calle Aguascalientes, barrio de San Ramón.

La próxima reparación también ha causado comentarios de la ciudadanía por la tardanza excesiva que se llevan en las obras realizadas durante esta administración.