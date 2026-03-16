Anuncian requisitos y costos para trámite de licencia

La Secretaría de Finanzas informó sobre los documentos necesarios y las tarifas vigentes para obtener, renovar o reponer la licencia de conducir en la entidad, detallando que los costos varían según el tipo de licencia y los años de vigencia solicitados.

De acuerdo con la dependencia estatal, el proceso contempla distintas modalidades de licencia: chofer, automovilista y motociclista, con tarifas que varían dependiendo del tiempo de vigencia seleccionado por el solicitante.

Las personas que realicen el trámite por primera vez deberán presentar documentación en original y copia.

Entre los requisitos se encuentra el acta de nacimiento actualizada, identificación oficial vigente con fotografía, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses y CURP.

En el caso de menores de edad, deberán anexar una carta responsiva firmada por el padre o tutor, identificación oficial vigente de este, identificación con fotografía del menor y su CURP.

Costos

Para licencias nuevas, los costos para chofer van desde 981 pesos por un año hasta tres mil 21 pesos por cinco años.

En el caso de automovilistas, las tarifas van de 864 a dos mil 88 pesos, mientras que para motociclistas oscilan entre 631 y mil 214 pesos.

Para el canje o reexpedición, los costos van de 572 a mil 972 pesos, dependiendo del tipo de licencia y la vigencia solicitada.

La reposición por extravío o daño tiene un costo general de 456 pesos para licencias con vigencia de entre dos y cinco años. En el caso de licencias permanentes, el costo es de mil 272 pesos para chofer, 981 pesos para automovilista y 747 pesos para motociclista.

Además, la constancia de antigüedad de licencia tiene un costo de 557 pesos.