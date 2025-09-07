Anuncian sede de la Unicach en Berriozábal

La comunidad estudiantil de Berriozábal podría tener próximamente una sede de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), así lo anunciaron autoridades universitarias y municipales.

Esta noticia fue revelada en días recientes tras la firma de trabajos de colaboración entre la Rectora de la Unicach, Juana de Dios López Jiménez y el alcalde de Berriozábal, Jorge Arturo Acero Gómez, quienes acordaron unir esfuerzos para concretar la propuesta.

Aunque aún no se oficializa, alguna de las carreras que podrían impartirse serían: Odontología, Nutrición, Gastronomía, Fisioterapia, Música y Arte, Gestión Ambiental y Energías renovables.

La rectora aseguró que esta firma de colaboración trae importantes beneficios sociales y oportunidades para la comunidad unicachense, para que realicen prácticas profesionales y servicio social.

Este trabajo coordinado también impulsará la asesoría en materia Política-Ambiental, la capacitación y el desarrollo de cursos en torno a las Ciencias de la Tierra, al ser Berriozábal un municipio que destaca en la producción agrícola.

Además se contempla un proyecto específico en el que participarán los programas educativos de Ingeniería Ambiental y Energías Renovables.

Retos importantes

Por su parte, Acero Gómez reconoció que la restauración ecológica y el saneamiento del agua en Berriozábal son dos retos importantes en su gestión, que pueden atenderse y obtener resultados positivos en colaboración con la universidad.