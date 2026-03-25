Anuncian Segunda Feria Comercial y Turística

Unión Juarez tendrá dos eventos turísticos y religiosos importantes en el mes de abril, uno de ellos es la Feria Comercial y Turística y el otro será la ancestral representación con más de 7 décadas que es la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, misma que ha sido declarada Patrimonio Cultural, por lo que comerciantes y prestadores de servicio se encuentran preparados para recibir al turismo en esas importantes fechas, señaló el alcalde de este lugar, Fabian Barrios de León.

Durante la presentación de la Feria Comercial y Turística, en Tapachula se reconoció que luego de mucho tiempo sin celebraciones comerciales y turísticas, finalmente el año pasado se realizó la primera muestra que resultó un éxito no solo para Unión Juarez.

Proyecto

Estas acciones consolidan el esfuerzo de los ciudadanos y avala al Gobierno de Chiapas.

Esta segunda feria tiene el objetivo de colocar a Unión Juarez en los ojos del mundo, impulsar el turismo, la economía de la región y de los propios empresarios y agricultores.

La segunda edición de la Feria está programada del 24 de abril al 2 de mayo, en el que se presentarán grupos y espectáculos de talla nacional e internacional como: Conjunto Primavera, La Factoría, Los Cadetes de Linares, BxS (Brindis por Siempre), La Efectiva Banda, Palomo, Lucha Libre, Inspector y cierra con Nativo Show y Dulce Sensación entre otros, que tendrán como sede Unión Juarez.