Anuncian segundo ciclo de programa Unicach Mayor

El programa Unicach Mayor, de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas, generó gran interés en la comunidad, por lo que, debido a su excelente convocatoria en el primer ciclo, este martes 4 de agosto iniciará el segundo, así lo dio a conocer la rectora Fanny López Jiménez.

Durante el primer ciclo, de febrero a junio de este año, el programa realizó 20 sesiones, con la participación de 15 especialistas, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias en áreas como Lingüística, Biología, Medicina, Nutrición, Canto E Historia, entre otras.

Participación

Dijo que Unicach Mayor está dirigido principalmente a personas de 60 años en adelante, aunque no se limita la participación, ya que sus actividades están abiertas a quienes deseen aprender, compartir conocimientos y aportar sus experiencias.

Mediante ponencias, debates y actividades prácticas, el programa, único en su tipo en Chiapas, reúne a profesionales, especialistas y personas con experiencia en distintas áreas del conocimiento, oficios, talentos y actividades de interés común.

La primera sesión de este nuevo ciclo será la misma rectora quien ofrecerá la charla “Expediciones arqueológicas”, por su experiencia en el campo, en la que compartirá conocimientos y experiencias relacionadas con la investigación y su profesión.

Interés

La rectora señaló que el programa ha despertado interés fuera del estado, ya que la investigadora del Instituto Politécnico Nacional (IPN), María de la Luz Sevilla, manifestó su interés por conocer el programa, que se destaca por su carácter gratuito, así como por acercar contenidos de interés intelectual, incentivando el deseo de continuar aprendiendo.

“La Unicach es la única institución de educación superior en Chiapas en contar con un programa de enseñanza dirigido a las personas adultas mayores. La iniciativa, surgió de una colaboración con el Maestro Enrique García Cuéllar”.