Anuncian sendero peatonal para atraer ventas

Empresarios y comerciantes del centro de Tapachula, en particular los que se ubican en la zona del sendero peatonal localizado en la 3ª. calle Poniente entre avenida Central y la 6ª. Norte, se organizan para tratar de reactivar la economía de esta ciudad.

En ese sentido, establecerán este viernes 23 de octubre la “ruta musical” con la participación de trovadores y cantantes de música romántica, informaron los organizadores.

Preocupados por la caída de las ventas, pero sobre todo por el cierre de locales en la zona, señalaron que buscan reactivar la economía y enfrentar de esta manera el estancamiento monetario que se vive a nivel local, nacional e internacional.

Trabajo conjunto

En entrevista, el empresario Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, uno de los organizadores del evento, afirmó que se contempla que la actividad se desarrolle en las tres cuadras que comprende el sendero peatonal. Se trata de un proyecto organizado en forma conjunta con otro de los comerciantes, Roberto Aguilar, de Radio Servicio Aguilar y con apoyo de Carlos Bracamontes, secretario de Servicios Públicos.

Se tiene previsto que la música sea a partir de las 10:30 a las 12:30 horas, con la ejecución de diversos géneros, principalmente trovadores y baladas románticas.

Un espacio alegre

Resaltó que serán varios ejecutantes quienes obsequiaran su talento y promocionarán sus creaciones a los transeúntes, es un proyecto que nace de la inspiración de un músico que todos los días se instala en una de esas tres cuadras a interpretar baladas románticas, y que tiene gran aceptación y público que realiza sus compras, lo que ha generado que ese espacio se “se sienta vivo, alegre”

Expuso que además del aspecto cultural, el evento busca visibilizar el trabajo que realizan a diario los trabajadores de servicios públicos para mantener el orden frente al ambulantaje, un tema añejo en el centro y el mercado, que diariamente es criticado en redes sociales sin reconocer lo bueno.