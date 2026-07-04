Anuncian suspensión de clases el 6 de julio

La pasión por el futbol ha impactado en todas las actividades de todos los rubros al ser México una de las sedes del torneo más importante del mundo. Este viernes la Secretaría de Educación notificó la suspensión de clases para el lunes 6 de julio, después de que el gobernador hiciera el anuncio.

Mediante un comunicado la dependencia indicó que se suspenderán actividades en todos los niveles educativos, sumándose al ánimo, la unidad y la confianza de las y los chiapanecos en la selección nacional de fútbol que jugará un partido más el domingo 5 de julio.

Invitó a las madres, los padres de familia, docentes, estudiantes y comunidad educativa a mantenerse atentos a los canales oficiales ante este tipo de anuncios.

De esta forma, alrededor de 18 mil 935 escuelas solo en educación básica, suspenderán actividades; siete mil 510 corresponden a preescolar, mientras que ocho mil 508 son primarias y dos mil 917 secundarias.

A estas se suman los planteles del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Conalep, CBTIS, CECyTE, las Telesecundarias, las Preparatorias del Estado, Universidades, además de las escuelas del sector privado.

En lo que respecta a la docencia, se calcula que hay un total de 64 mil 225 docentes. El mayor número de esta base magisterial se concentra en la primaria con 33 mil 197 profesores.

Ciclo escolar en la recta final

Actualmente las escuelas de nivel básico se encuentran ya en la recta final del ciclo escolar, algunas terminaron clases a principios de junio junto con el inicio del paro de labores que realizó la CNTE, otras finalizaron a finales de dicho mes.

El resto está cerrando actividades la semana que concluye y el resto lo harán el 10 de julio, quedando a la espera de las clausuras y eventos de despedida.