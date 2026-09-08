Anuncian suspensión de energía en colonias

Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que este martes 8 de septiembre realizará una suspensión programada del servicio de energía eléctrica en diversas colonias y comunidades de San Cristóbal de Las Casas, como parte de trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

El anuncio, que también fue difundido por la autoridad municipal, causó preocupación a usuarios por las afectaciones que podrían registrarse en negocios, restaurantes, bares, posadas, iglesias y otros establecimientos que dependen del suministro eléctrico.

La interrupción del suministro afectará a miles de usuarios, comercios y establecimientos durante seis horas, los días martes y jueves.

En un comunicado, la autoridad municipal exhorta a la población a tomar las precauciones necesarias y desconectar aparatos eléctricos para evitar posibles daños al momento del restablecimiento del servicio.

Para este martes 8 de septiembre, de 10:00 a 16:00 horas, las zonas afectadas serán: Centro, Santa Lucía, San Antonio, Guadalupe, Cuxtitali, La Garita, La Candelaria y zonas aledañas.

El jueves 10 de septiembre en las colonias y barrios: Los Ángeles, El Túnel, Santuario, Lomas del Sur, Las Minas, Laureles, Montes Verdes, Artículo 115, Colonia Maya, Rincón Escondido y zonas aledañas.