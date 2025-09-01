Anuncian talleres de arte a bajo precio y con becas

Fernando Durán Ruíz, titular del Departamento de Arte y Cultura de Secretaría de Identidad y Responsabilidad Social (Siresu), anunció la apertura del periodo de inscripciones a los talleres artísticos correspondientes al ciclo agosto-diciembre 2025.

Estas actividades incluyen teatro, danza, música, literatura, entre otros, y se realizan en el marco de las acciones para fortalecer la formación integral de la comunidad universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Oferta educativa

La oferta comprende actividades en dos modalidades: talleres a cargo de la Academia de Artes de la Unach y talleres adicionales en el Campus I, con el propósito de acercar distintas disciplinas creativas a estudiantes, docentes, personal administrativo y a sus familias.

En apoyo a su comunidad, la universidad ha dispuesto becas especiales que permitirán facilitar el acceso a estas actividades culturales, reafirmando así su vocación de servicio y su compromiso con la difusión del arte como parte esencial del quehacer académico.

Los talleres no solo buscan impulsar el talento universitario, sino también fortalecer la identidad cultural y el sentido de pertenencia que distinguen a la institución.