Anuncian “Taxis Sí” aplicación creada por un chiapaneco

“Taxis Sí” es una aplicación que busca apoyar a los taxistas locales ante la creciente demanda de los servicios por aplicación que cada vez han ido ganando terreno en la ciudad y han desplazado al servicio público.

Su creador, Luis Alfonso Ríos Ramírez es abogado de profesión, pero desde hace varios años se dedica al servicio de taxi y la idea de crear esta aplicación nació ante la necesidad de innovar y adaptarse a la tecnología.

“Decidí hacer esta aplicación acorde a lo que es el Servicio Público Taxi para que los compañeros taxistas nos veamos beneficiados un poco, ya que la competencia son empresas extranjeras y nos está este pegando muy fuerte en lo que es la economía local”, reveló.

Periodo de prueba

Actualmente la aplicación se encuentra en periodo de prueba y registro de taxistas; Ríos Ramírez aseguró que será fácil de utilizar, la app está diseñada para medir tiempos de traslado y costos los cuales aseguró serán bajos.

Funcionará únicamente para taxistas de Tuxtla quienes deberán registrar datos como tarjetón, licencia, número económico y foto del personal; la aplicación momentáneamente puede ser descargada para teléfonos con el sistema Android.

Otro de los aspectos con los que contará este sistema será: ubicación en tiempo real del pasajero, información de la unidad así como la del chófer para que los usuarios puedan sentirse seguros al viajar.

El creador de esta aplicación pretende que en un mes la ciudadanía pueda utilizar este nuevo servicio y con los choferes acreditados; espera que los usuarios apoyen este proyecto pues considera que también sería un beneficio a la economía local.

La idea es que un un futuro “Taxis Sí” pueda ser presentado de manera formal y como un proyecto consolidado ante las autoridades de transporte.