Anuncian tercer Festival del Jocote

La plaza principal de Chiapa de Corzo será sede del tercer Festival denominado “El Jocote que nos une”, el cual está destinado a realizarse los días 2 y 3 de mayo a partir de las 10 de la mañana y hasta las 7 de la noche.

Así lo informó Paola Palacio, representante del Centro Cultural Gastronómico, quien detalló que este año participarán 32 stands, superando los 26 del año pasado.

Además de la exposición, venta de jocote y otras frutas del campo, se ofrecerán actividades musicales como marimba y conciertos, así como espacios técnicos con la participación de la Universidad Politécnica, la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) y la Secretaría del Campo quienes brindarán datos sobre el cultivo y la preservación del Jocote.

Preservación

Paola Palacio explicó que el jocote es una fruta que durante mucho tiempo dio identidad a Chiapa de Corzo y la zona central de Chiapas, pues en su momento representó una de las mayores economías del estado.

Sin embargo, señaló que su cultivo se ha ido perdiendo por la urbanización, el desinterés y la falta de apoyo económico al campo, es por esto que el festival busca preservar esta fruta y fomentar el consumo local.

Actualmente, en Chiapa de Corzo se tiene registro de siete especies de jocote, aunque las más comercializadas son el jocote chapía y el bote largo.

Otras especies se encuentran resguardadas en reservas, cada edición del festival permite sumar nuevas variedades y en esta ocasión se busca localizar el jocote morado, una especie que se cree casi desaparecida.