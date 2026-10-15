Anuncian Tianguis Biocultural Chiapas 2026

El Tianguis Biocultural Chiapas 2026 que se realizará el próximo 18 de octubre reunirá a diversos productores y emprendedores de Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla, Berriozábal, San Fernando y otros municipios, esto con la finalidad de promover sus productos artesanales elaborados con manos de la región.

Esteban Espinosa, promotor comunitario de la Fundación Kolping México, comentó que se trata de una iniciativa para impulsar la economía solidaria, fomentar el consumo responsable y contribuir a la preservación de la riqueza biocultural, generando espacios para visibilizar el trabajo de productores y emprendedores locales.

Indicó que este es el onceavo evento que promueven. En esta ocasión tendrán la participación de al menos 50 expositores enfocados a textiles, ámbar, miel, lácteos, bebidas artesanales, entre otros.

“Como fundación impulsamos a emprendedores ligados a la producción artesanal, que contribuyen a través de sus productos a promover la identidad cultural de su municipio”, dijo.

También estarán expositores de San Cristóbal de Las Casas, Cintalapa y algunos de la Costa.

¿Dónde y cuándo?

Yulet Hernández indicó que el evento será a partir de las 8 de la mañana en el Hotel Casa Kolping y empezará con una ceremonia de inicio de agradecimiento a la madre tierra, también se realizará un taller de pan de muerto con un costo de 500 pesos que incluye los materiales, además de un taller de huerto urbano.

Asimismo, se llevará a cabo la presentación del grupo de danza folclórica Gran Mequé, un taller de jabón ecológico elaborado con aceite de cocina reciclado, presentación de proyectos y marimba tradicional chiapaneca.

La Fundación Kolping trabaja para incentivar el comercio y consumo local, por eso brindan asesorías para emprendedores y productores. Incentivan el consumo responsable, amigable con el medio ambiente.