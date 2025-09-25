Anuncian tres Honoris Causa en la Unach

El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, informó que la benemérita institución hará entrega de la investidura de tres Doctorados Honoris Causa, el día de hoy a las 11:00 de la mañana, en el marco del 50 aniversario de la máxima casa de estudios en la entidad.

Este reconocimiento, que constituye la más alta distinción universitaria, enaltece a personalidades cuya trayectoria ha dejado una huella profunda en las humanidades, la educación y la vida cultural de Chiapas y del país, dijo.

Explicó que el Consejo Universitario decidido honrar con este galardón a tres grandes figuras, en las personas de: Carlos Navarrete Cáceres, Antonio García de León Griego y Javier Espinosa Mandujano, cuyas aportaciones en los campos de la lingüística, la antropología, la historia y la gestión educativa representan un legado invaluable que trasciende fronteras y generaciones.

Dijo que la entrega de estos Doctorados Honoris Causa representa, en el jubileo de oro de la Unach, la oportunidad de reconocer no solo trayectorias académicas brillantes, sino también vidas comprometidas con el conocimiento y la formación de la sociedad, con el propósito de inspirar a las nuevas generaciones a buscar la verdad, a valorar la diversidad cultural y a nunca olvidar que la educación es el camino más sólido para transformar a Chiapas y a México.

Carlos Navarrete

Carlos Navarrete Cáceres, arqueólogo, antropólogo, lingüista, historiador y escritor, ha dedicado su vida a rescatar la riqueza cultural de Chiapas. Su trabajo va desde la tradición oral y la religiosidad popular hasta la arqueología en sitios como Chinkultik.

Antonio García

Antonio García de León Griego, lingüista e historiador, ha renovado la manera de contar la historia de Chiapas con obras como “Resistencia y utopía” y “Ejército de ciegos”. En ellas combina documentos, memoria y testimonios, logrando que la historia sea un relato vivo y cercano.

Javier Espinosa

Javier Espinosa Mandujano, escritor y gestor universitario, jugó un papel clave en el nacimiento de la Unach como miembro de su primera Junta General de Gobierno y secretario del ramo. Además de su labor en la educación superior, ha dejado una valiosa obra en cuento, novela y ensayo.