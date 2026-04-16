Anuncian vacantes para guardianes federales

El Servicio de Protección Federal, institución de seguridad pública del Gobierno de México encargada del resguardo y custodia de bienes e instalaciones federales, llevará a cabo una jornada de reclutamiento en el estado de Chiapas para contratar a 200 personas en la vacante de protector de la nación.

La información fue dada a conocer por el suboficial, Óscar Morales Méndez, coordinador de reclutamiento del estado, durante una rueda de prensa en las oficinas del Servicio Nacional de Empleo en Tuxtla Gutiérrez.

Requisitos

El reclutamiento está dirigido a hombres y mujeres de 18 a 65 años de edad, con escolaridad mínima de secundaria. En cuanto a la estatura se requiere 1.50 metros para mujeres y 1.60 metros para hombres.

Los varones deberán presentar cartilla del servicio militar nacional liberada, aunque quienes tengan más de 40 años pueden realizar el trámite de excepción por edad.

La jornada de reclutamiento iniciará el jueves 16 de abril a partir de las 9 de la mañana en las oficinas centrales de Tuxtla Gutiérrez, ubicadas en la 3a poniente ente Avenida Central y 1a sur.

El segundo filtro después de la elección consiste en una evaluación de control de confianza, la tercera es un curso de formación inicial y la cuarta es la contratación y asignación del servicio.

El salario mensual neto, ya con deducciones, es de 13 mil 607 pesos libres de impuestos, más prestaciones de ley.

Los aspirantes deben contar con buena salud física y mental, ya que las labores implican actividades de mediano y alto impacto como correr, saltar o agacharse, según lo determine el área médica.

El suboficial Morales aclaró que esta institución no combate al crimen organizado, sino que se enfoca en la custodia de bienes federales y requiere disponibilidad permanente para viajar y cambiar de residencia.