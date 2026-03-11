Anuncian Viacrucis del Migrante en Tapachula

La corrupción y la lentitud en los procesos y la atención que brinda el Instituto Nacional de Migración en Chiapas han provocado que migrantes alcen la voz para exigir a las autoridades federales que pongan atención en la frontera sur y no ignoren la situación que enfrentan quienes dejaron su país en busca de mejores condiciones de vida, así como el respeto a sus derechos.

Ante este panorama, informaron que, como ha ocurrido desde hace 20 años, nuevamente se realizará el Viacrucis del Migrante en Tapachula.

El evento tiene como finalidad sensibilizar a la población y a las autoridades sobre la situación que viven las personas en contexto de movilidad y las violaciones a sus derechos humanos en la frontera sur.

Uno de los activistas pro migrante hizo un llamado a ciudadanos de otras nacionalidades que se encuentran varados en Tapachula, así como a las iglesias católica y evangélicas, a unirse a esta iniciativa de dignificación del migrante. Asimismo, exhortó a la población a reflexionar sobre el tema de la migración, que se ha complicado debido a la lentitud de los procesos por parte del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

Indicó que la fecha tentativa para el Viacrucis Migrante es el 25 de marzo. El evento comenzará en el parque central y recorrerá las calles de la ciudad, por lo que convocó a los migrantes a sumarse a esta actividad.

Asimismo, condenó la violencia y la discriminación hacia los migrantes y destacó que la migración es un tema que afecta a toda la sociedad, por lo que es necesario que las autoridades agilicen los procesos oficiales para estas personas. Señaló que hay migrantes que llevan meses firmando para lograr asilo o refugio, mientras que las autoridades solo prolongan los trámites.