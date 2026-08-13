Anuncian zapatistas cartelera artística

La Comisión sexta zapatista publicó la cartelera del Semillero “Las artes bajo acoso”, que se realizará del 18 al 21 de agosto en el Cideci-Unitierra en San Cristóbal, que contempla danza, cine y teatro.

La cartelera artística iniciará el 18 de agosto a las 6 de la tarde, con un programa de danza en el que participarán bailarines como Hugo Molina, Susana Ponce y Argelia Guerrero. La Comisión Sexta también tendrá una presentación.

Para el 19 de agosto a la misma hora se tienen invitados enfocados en el cine, como la actriz Dolores Heredia, nominada al los premios Ariel, así como la directora Natalia Beristáin, quien realizó la película “Los Adioses”, que aborda la vida de la escritora chiapaneca Rosario Castellanos.

Más actividades

Los días 20 y 21 de agosto, desde la una de la tarde se presentará la obra “El Común y el Día Después”, en la que participarán “jóvenes, jóvenas y jóvenoas”, teatristas zapatistas.